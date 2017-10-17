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Дмитрий Селюк: думаю, "Спартак" проиграет "Севилье", с "Ливерпулем" ему повезло

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался относительно предстоящего матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей".

- "Севилья" делает акцент в первую очередь именно на Лиге чемпионов. Испанцы понимают, что чемпионат длинный и сейчас важнее быть максимально готовыми к еврокубковой игре. Так что не стоит придавать большого значения их поражению от клуба из Бильбао.

Думаю, "Спартак" не сумеет взять очки в грядущем матче, даже несмотря на то что команда Карреры будет играть дома. Перед игрой с "Ливерпулем" в красно-белых тоже мало кто верил, но отобрать очки у англичан, как мне кажется, в первую очередь помогла удача, - приводят слова Селюка "Известия".
Теги: Селюк Спартак
Сегодня, 06:35
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(4)
№7 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 08:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да просто Дмитрия Спи.здюка на пушечный выстрел не подпускают к игрокам Спартака. В противном случае по другому свистел бы.
Регистрация: 24.09.2008
№6 Написал: safonas (Сегодня, 08:37) #
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игра покажет. удачи Спартаку


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Repehko (Сегодня, 07:38) #
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Болеет за:
«Ростов»
в стране со сто сорока миллионами все не могут быть игроками высокого класса, кому то и диванным комментатором нужно быть.
Регистрация: 11.10.2017
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 07:34) #
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  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
пошел на фиг хохлосрань,вместе с пляжным Траоре
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 07:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто это такой понемущий?Задрали уже эти горе эксперты.Пустозвоны не понимающие в игре.
Регистрация: 13.11.2014
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 06:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Викторис
Много экспертов развелось в стране - выходили бы на поле в качестве футболистов и показывали как нужно играть на ровне как Месси играет и забивает.

в нормальной стране этих агентов обложили бы 70% налогом. вот тогда бы он попел.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 06:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Много экспертов развелось в стране - выходили бы на поле в качестве футболистов и показывали как нужно играть на ровне как Месси играет и забивает.
Регистрация: 8.04.2017
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