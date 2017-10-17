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Роман Широков: "Зенит" не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал поражение сине-бело-голубых от тульского "Арсенала" (0:1).

"Зенит" не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз.

Всегда неприятно проигрывать дома, да еще и клубу, который гораздо ниже в таблице. У петербуржцев не было слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Зенит
Сегодня, 06:42
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