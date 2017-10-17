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Валерий Рейнгольд: "Спартак" может выиграть все оставшиеся игры

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение об игре красно-белых в РФПЛ и дал прогноз на матч с "Севильей" в ЛЧ.

– От последних матчей "Спартака" в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С "Уралом" игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.

Момент с назначением пенальти в ворота "Спартака" меня "всколыхнул". Пенальти не было. Сердар Таски играл в мяч. Но радует, что команда быстро забыла этот эпизод и забила второй гол.

"Спартак" может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье "Зенит", восемь очков отыграть можно. Тем более "Зениту" предстоят игры в Москве с ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком".

– По качеству игры и по настрою "Спартак" вернулся?

– По игровым качествам "Спартак" сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но "Спартак" начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди.

– Чего ждете от матчей "Спартака" с "Севильей"?

– Соперник высокого уровня, но не такого уж, а "Спартак" имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. "Ливерпулю" не проиграла. И победа над "Севильей" будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме. В "Спартаке" много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…

– С "Севильей" будет легче, чем с "Ливерпулем"?

– Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, "Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает.

– Когда в "Спартаке" менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?

– Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в "Спартак" быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот "Зенита", так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.

– Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите "Спартак" прибавил?

– Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.

Советский спорт
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 06:47
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7
(1)
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:24) #
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  •  (2)

Кинг-Конг жив!
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: pasha Киров (Сегодня, 09:10) #
  • -1
  •  (1)

Гена Орлов,после этого интервью я понял,что у тебя не все потеряно..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№5 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 08:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
– По игровым качествам "Спартак" сейчас лучше всех
"Спартак" может выиграть все оставшиеся игры
"Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает

Эх Деда, .............)) После матча с Севильей ждем твое вью, хотя.. чего там ждать? И так все ясно.
Регистрация: 24.10.2013
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 08:41) #
  • +3
  •  (3)

Просто нужно дождаться завтрашнего интервью.
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 07:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дед, мне становится страшно за тебя.
Регистрация: 12.03.2014
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 07:40) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Fen
Да (нет)

не о том думаешь)
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Fen (Сегодня, 07:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да (нет)
Регистрация: 14.08.2015
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