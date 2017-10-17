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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" может выиграть все оставшиеся игры
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение об игре красно-белых в РФПЛ и дал прогноз на матч с "Севильей" в ЛЧ.
– От последних матчей "Спартака" в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С "Уралом" игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.
Момент с назначением пенальти в ворота "Спартака" меня "всколыхнул". Пенальти не было. Сердар Таски играл в мяч. Но радует, что команда быстро забыла этот эпизод и забила второй гол.
"Спартак" может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье "Зенит", восемь очков отыграть можно. Тем более "Зениту" предстоят игры в Москве с ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком".
– По качеству игры и по настрою "Спартак" вернулся?
– По игровым качествам "Спартак" сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но "Спартак" начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди.
– Чего ждете от матчей "Спартака" с "Севильей"?
– Соперник высокого уровня, но не такого уж, а "Спартак" имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. "Ливерпулю" не проиграла. И победа над "Севильей" будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме. В "Спартаке" много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…
– С "Севильей" будет легче, чем с "Ливерпулем"?
– Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, "Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает.
– Когда в "Спартаке" менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?
– Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в "Спартак" быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот "Зенита", так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.
– Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите "Спартак" прибавил?
– Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.
Советский спорт
– От последних матчей "Спартака" в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С "Уралом" игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.
Момент с назначением пенальти в ворота "Спартака" меня "всколыхнул". Пенальти не было. Сердар Таски играл в мяч. Но радует, что команда быстро забыла этот эпизод и забила второй гол.
"Спартак" может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье "Зенит", восемь очков отыграть можно. Тем более "Зениту" предстоят игры в Москве с ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком".
– По качеству игры и по настрою "Спартак" вернулся?
– По игровым качествам "Спартак" сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но "Спартак" начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди.
– Чего ждете от матчей "Спартака" с "Севильей"?
– Соперник высокого уровня, но не такого уж, а "Спартак" имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге чемпионов команда набрала два очка. "Ливерпулю" не проиграла. И победа над "Севильей" будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме. В "Спартаке" много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные…
– С "Севильей" будет легче, чем с "Ливерпулем"?
– Легче не будет. Будет интереснее. Во всяком случае, "Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает.
– Когда в "Спартаке" менялись вратари, вы немного критиковали Александра Селихова. Сейчас он осваивается?
– Я критиковал его по делу – за футбольные моменты. Сейчас у него практически нет работы. Но в нужных моментах он проявил себя молодцом. Сыграл без ошибок и уверенно. Никаких претензий к нему. Александр шел в "Спартак" быть первым номером, а его посадили в запас. Все, парень, доказывай! Как Андрей Лунев вытеснил Юрия Лодыгина из ворот "Зенита", так и тебе дается шанс. Конкуренция для того и существует.
– Вы сказали, что работы у Селихова немного. Значит, в защите "Спартак" прибавил?
– Конечно. Чем меньше в кадр попадает вратарь – тем лучше играет задняя линия. Хотя были моменты в том же Грозном.
Советский спорт
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