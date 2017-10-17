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Наставник "Марибора": "Ливерпуль" гораздо сильнее "Спартака", мы должны сыграть еще лучше

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич высказался относительно предстоящего матч против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

"Мы будем играть против соперника высокого уровня. Да, на данный момент мы аутсайдеры в группе, однако мы отдадим все силы на поле. В матче со "Спартаком" нам сильно помогли родные трибуны, потому у нас получилось добиться результата.

"Ливерпуль" гораздо сильнее "Спартака", так что мы должны сыграть еще лучше. Му уважаем английский клуб и призываем на помощь болельщиков, которые станут нашим двенадцатым игроком", - цитирует Миланича "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт словенского клуба.
Теги: Марибор
Сегодня, 07:23
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(0)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Сибирь»
там отскочили, дома будете биты.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 08:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем вас в Москве smiling_imp


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 07:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
говно словенское
Регистрация: 9.03.2017
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