Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:33
Леонид Ставицкий: каждый руководитель региона отрабатывает свою программу использования наследия ЧМ-2018
Леонид Ставицкий: каждый руководитель региона отрабатывает свою программу использования наследия ЧМ-2018
Вчера, 23:18
Марек Гамшик: я мечтаю выиграть что-то весомое
Марек Гамшик: я мечтаю выиграть что-то весомое
Вчера, 23:15
Александр Мостовой: почему другие, кто сделал меньше для футбола, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут? (4)
Александр Мостовой: почему другие, кто сделал меньше для футбола, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут? (4)
Вчера, 22:23
Виктор Гусев: монополия "Матч ТВ" не вредит нашей спортивной журналистике, а, наоборот, развивает ее
Виктор Гусев: монополия "Матч ТВ" не вредит нашей спортивной журналистике, а, наоборот, развивает ее
Вчера, 22:06
Паулу Фонсека: мечтаю поработать в Англии
Паулу Фонсека: мечтаю поработать в Англии
Вчера, 21:49
Денис Глушаков: когда забил гол "Ахмату", Ещенко подбежал и крикнул: "С возвращением" (10)
Денис Глушаков: когда забил гол "Ахмату", Ещенко подбежал и крикнул: "С возвращением" (10)
Вчера, 21:41
Сборная лучших 13-го тура (2)
Сборная лучших 13-го тура (2)
Вчера, 21:36
Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание "Реала"
Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание "Реала"
Вчера, 21:28
Джером Боатенг летом думал об уходе из "Баварии"
Джером Боатенг летом думал об уходе из "Баварии"
Вчера, 21:22
Эшли выставил "Ньюкасл" на продажу
Эшли выставил "Ньюкасл" на продажу
Вчера, 21:14
Геннадий Орлов: мне очень жалко Смолова – он потерялся (18)
Геннадий Орлов: мне очень жалко Смолова – он потерялся (18)
Вчера, 20:29
На стадионе ЧМ-2018 в Саранске взошел газон (2)
На стадионе ЧМ-2018 в Саранске взошел газон (2)
Вчера, 20:10
Гаджи Гаджиев: борьбы и брака было больше, чем игры
Гаджи Гаджиев: борьбы и брака было больше, чем игры
Вчера, 19:50
"Ростов" не собирается увольнять Кучука (6)
"Ростов" не собирается увольнять Кучука (6)
Вчера, 19:29
Тренер "Севильи": "Спартак" силен в контратаках
Тренер "Севильи": "Спартак" силен в контратаках
Вчера, 19:18
На матч "Спартак" - "Севилья" еще есть билеты
На матч "Спартак" - "Севилья" еще есть билеты
Вчера, 19:14
Нолито: Я полностью уверен в своих товарищах по команде (1)
Нолито: Я полностью уверен в своих товарищах по команде (1)
Вчера, 19:08
Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный (2)
Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный (2)
Леонид Ставицкий: каждый руководитель региона отрабатывает свою программу использования наследия ЧМ-2018
Председатель оперативной рабочей группы Минстроя РФ Леонид Ставицкий рассказал о том, как регионы планируют распоряжаться инфраструктурой после ЧМ-2018.
"Это сложный вопрос. У каждого региона своя определенная специфика. Какие-то регионы имеют явную туристическую перспективу, какие-то отрабатывают свои темы, абсолютно по-разному. Все понимают, что просто воздвигнуть такое сооружение и с точки зрения затрат на эксплуатацию, не принимая каких-то мер социальных, экономических, сложно и дорого.
Каждый руководитель в своем регионе отрабатывает свою программу, связанную c чемпионатом мира - наследием, то есть эксплуатацией, развитием и так далее. В Волгограде для меня понятно - стадион будет вторым сердцем города, первое - Мамаев курган", - цитирует Ставицкого ТАСС.
"Это сложный вопрос. У каждого региона своя определенная специфика. Какие-то регионы имеют явную туристическую перспективу, какие-то отрабатывают свои темы, абсолютно по-разному. Все понимают, что просто воздвигнуть такое сооружение и с точки зрения затрат на эксплуатацию, не принимая каких-то мер социальных, экономических, сложно и дорого.
Каждый руководитель в своем регионе отрабатывает свою программу, связанную c чемпионатом мира - наследием, то есть эксплуатацией, развитием и так далее. В Волгограде для меня понятно - стадион будет вторым сердцем города, первое - Мамаев курган", - цитирует Ставицкого ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.