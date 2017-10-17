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Леонид Ставицкий: каждый руководитель региона отрабатывает свою программу использования наследия ЧМ-2018

Председатель оперативной рабочей группы Минстроя РФ Леонид Ставицкий рассказал о том, как регионы планируют распоряжаться инфраструктурой после ЧМ-2018.

"Это сложный вопрос. У каждого региона своя определенная специфика. Какие-то регионы имеют явную туристическую перспективу, какие-то отрабатывают свои темы, абсолютно по-разному. Все понимают, что просто воздвигнуть такое сооружение и с точки зрения затрат на эксплуатацию, не принимая каких-то мер социальных, экономических, сложно и дорого.

Каждый руководитель в своем регионе отрабатывает свою программу, связанную c чемпионатом мира - наследием, то есть эксплуатацией, развитием и так далее. В Волгограде для меня понятно - стадион будет вторым сердцем города, первое - Мамаев курган", - цитирует Ставицкого ТАСС.
Сегодня, 07:33
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