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В Малайзии готовы помочь Катару в постройке инфраструктуры к ЧМ-2022

Премьер-министра Малайзии Наджиб Разак заявил, что его страна готова оказать помощь Катару в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов к чемпионату мира 2022 года.

"Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений", - цитирует премьер-министра ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Катар может лишиться права принимать мировое первенство.
Сегодня, 08:11
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