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Марек Сухи: возможно, оборона у ЦСКА и немолодая, но по-прежнему качественная

Экс-защитник "Спартака" Марек Сухи, выступающий за "Базель" высказался относительно предстоящего матча Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчет на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону защита ЦСКА качественно выполняет свои обязанности.

Серьезно изменилась система игры армейцев. Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала.

Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с опытной защитой", - цитирует Сухи "Чемпионат".
Теги: Сухи ЦСКА
Сегодня, 08:44
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