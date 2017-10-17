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Александр Ширко: "Спартаку" как минимум нужно показать ту же самоотдачу, что и с "Ливерпулем"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что красно-белым будет непросто обыграть "Севилью" в матче Лиги чемпионов.

"Можно сказать, что это решающие матчи, от результата которых во многом будут понятны шансы "Спартака" на евровесну. Если судить по набору очков, у клуба начало снова что-то получаться, но если смотреть по физическим кондициям, "Спартак" все еще не в лучшей форме.

Если посмотрите последний матч, команда хорошо провела первый тайм, но "подсела" во втором и отдала инициативу. Физические проблемы еще есть, поэтому игра с "Севильей" будет не из простых.

Это Лига чемпионов, не думаю, что здесь кто-то смотрит на холод, здесь каждый решает свои задачи. Мне кажется, уповать на погоду и ждать, что "Севилья" замерзнет, "Спартаку" не стоит.

Команде как минимум нужно показать ту же самоотдачу, что и в игре с "Ливерпулем", чтобы претендовать на очки. Плюс надо будет выжать максимум из тех моментов, которые "Спартак" создаст", - цитирует Ширко "Р-Спорт".
Теги: Ширко Спартак
Сегодня, 08:52
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