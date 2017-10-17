Жозе Моуринью готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", если ему повысят зарплату

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов продолжить свою работу в команде, если новый контракт будет предусматривать повышение зарплаты, передает The Guardian.По текущему соглашению, которое истекает летом 2019 года, португальский специалист зарабатывает около 15 миллионов фунтов в год.Сообщается, что с учетом победы в Лиге Европы, Суперкубке Англии и Кубке английской лиги Моуринью хочет добиться увеличения зарплаты.