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Жозе Моуринью готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", если ему повысят зарплату

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов продолжить свою работу в команде, если новый контракт будет предусматривать повышение зарплаты, передает The Guardian.

По текущему соглашению, которое истекает летом 2019 года, португальский специалист зарабатывает около 15 миллионов фунтов в год.

Сообщается, что с учетом победы в Лиге Европы, Суперкубке Англии и Кубке английской лиги Моуринью хочет добиться увеличения зарплаты.
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 09:23
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