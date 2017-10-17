Главный экзамен для "Спартака" в Лиге Чемпионов. Превью матча "Спартак" - "Севилья"

Команда Массимо Карреры готовится к сложнейшему матчу против "Севильи", арассказывает, что ожидать от этой игрыКонечно же, две победы подряд в чемпионате основательно воодушевили поклонников красно-белых - был обыгран крепкий "Урал" да и сложнейший выезд в Грозный сложился для "Спартака" крайне удачно. Переоценивать эти победы, безусловно, не стоит, но и прогресс в действиях подопечных Карреры нельзя не отметить. "Спартак" до сих пор проседает в концовках матчей (перекладина после удара Мбенга до сих пор звенит в голове болельщиков как напоминание о вернувшемся фарте), но уровень командных действий стал на порядок выше. К тому же вернулись из лазарета ключевые исполнители - Промес и Глушаков. Латать дыры в составе придется Каррере в этот раз меньше чем перед игрой с "Ливерпулем". Тогда с учетом кадровых потерь и солидного перевеса соперника в классе ничья для "Спартака" была настоящим успехом, но ведь на протяжении всей игры москвичи только и делали, что отбивались и умирали на поле. Яркой вспышкой пролетел лишь штрафной Фернандо, обеспечивший "Спартаку" спасительную фору. Помогла и бездарная реализация мерсисайдцев. Теперь у Карреры есть шанс хотя бы попробовать навязать гостям свой футбол.Оказывается, не только "Спартак" страдает от кадровых проблем, андалусийцы тоже столкнулись с эпидемией травм - игру в Москве пропустят всем нам знакомый Нико Пареха, лечится Даниэл Каррису, под вопросом участие в матче Симона Кьера (хотя датчанин выдал большой праздник клоунады в игре с "Ливерпулем", то есть, не велико горе), а самой болезненной стала потеря основного опорника Н'Зонзи. Но если "Севилья" зажмет "Спартак", то эти кадровые потери вообще никак не отразятся на игре, так как с линиями полузащиты и атаки у подопечных Бериццо все в полном порядке.В последнем туре Примеры "Севилья" уступила "Атлетику" из Бильбао со счетом 0:1. Причина поражения кроется в том, что многие ключевые игроки "Севильи" получили отдых перед важнейшим лигочемпионским матчем - Нолито, Муриэль, Эскудеро и Банега, например. В целом, по дистанции чемпионата "Севилья" идет очень ровно. При Бериццо это уже не та обезбашенная банда, которая любила устраивать увлекательные перестрелки с соперниками. Аргентинский специалист прокачал команду своим прагматичным подходом, "Севилья" стала действовать гораздо осторожнее - в первых восьми турах Примеры команда пропустила всего 4 мяча. Испанцы все так же уповают на основательный контроль мяча и сам Бериццо пояснил, что хочет заставить "Спартак" подолгу обороняться. А поскольку все основные исполнители из созидательной обоймы в строю - "Севилья" будет близка к реализации своих замыслов. И да, в плане реализации моментов "Севилья" просто убийца по сравнению с транжирами из "Ливерпуля". Бить по воротам андалусийцы стали меньше чем при Сампаоли, зато очень эффективно реализовывают свои шансы.Итак, в третьем эпизоде сериала "Комбаров и Ещенко против..." появляются Нолито и Корреа/Хесус Навас. Если с Нолито на левом фланге все понятно и Андрею Ещенко с Сердаром Таски (скорее всего, "Спартак" снова будет играть в три центральных защитника) придется сдерживать техничного испанца, то Дмитрия Комбарова и Сальваторе Боккетти ожидает свидание либо с реактивным и неутомимым Хесусом Навасом или же с еще более реактивным Хоакин Корреа. Помогать им будут латерали Эскудеро и Коршья - большие любители подолгу задерживаться в атаке. Вообще, вместо француза Коршья должен был играть Меркадо, но из-за отсутствия центральных защитников аргентинцу придется отбыть в центр обороны на помощь к молодому Клеману Ленгле. В общем, опять Каррере придется поломать голову над тем как сдержать агрессивные фланги соперника.В центре полузащиты, Бериццо, скорее всего, будет использовать треугольник из Эвера Банеги, Франко Васкеса и Гидо Писарро. Писарро - самая очевидная замена Н'Зонзи, однако, Бериццо может изменить рисунок игры и опустить Банегу с его великолепным пасом еще глубже, а выше поставить Васкеса и ветерана Крон-Дели, такое тоже может быть. Естественно, самое большое внимание нужно уделить Банеге - это мозг "Севильи". Ну и в обойме Бериццо есть Гансо - тот самый, что зажигал с Неймаром в "Сантосе", его тоже часто используют в центре полузащиты.В воротах место займет Серхио Рико, который прекрасен в игре на ленточке. В нападении Бериццо может сыграть в два форварда - поставить сразу Муриэля и Бен-Йеддера, а может и оставить одного Бен-Йеддера. Француз похоронил "Марибор", а его умение искать свободные зоны между защитниками и высовываться из ниоткуда в штрафной площади соперника может стать главным козырем в руках "Севильи"."Севилья" - крайне организованная команда. Любая оплошность может привести к печальным последствиям. Подопечные Бериццо обычно старательно выжидают ошибку соперника и стремительно за нее наказывают. А матчи с "Ливерпулем" и "Марибором" подтвердили, что "Спартак" не очень надежен в оборонительной игре. Словенцы не простили, "Ливерпуль" простил. Нолито и компания прощать не будут.Если Каррера снова выберет игру вторым номером - это будет рискованная ставка. Можно говорить о том, что "Севилья" лишилась основного опорника и почти всех центральных защитников, но при Бериццо испанцы начали играть глубже - даже неподвижные деревья при близком расположении у своих ворот могут стать непреодолимым препятствием для "Спартака", сколько раз он уже так увязал, словно в болоте. Однако, наличие живых и здоровых Луиса Адриано, Квинси Промеса и Педро Роши просто обязывает "Спартак" искать шансы в атаке. Шансы у "Спартака" есть, но если "Севилья" забьет первая - то отыграться сопернику уже не даст.С испанскими клубами "Спартак" в 21 веке, кстати, не очень удачно играет - 2 ничьи и 4 поражения. А вот "Севилья" в восьми последних встречах с российскими командами проиграла лишь один раз, а побеждала четыре раза ("Зенит" помнит).Александр Симбирский,