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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Первый канал запустил конкурс на лучшего народного комментатора
Первый канал запустил конкурс на лучшего народного спортивного комментатора, победитель которого получит право прокомментировать матч сборной России, передает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз канала.
Для участия в конкурсе "Я - комментатор" любой желающий должен прислать и выложить на сайте Первого канала видео с его комментарием фрагментов матчей сборной России, а также заполнить анкету. Присланные работы оценит жюри во главе с известным спортивным комментатором Первого канала Виктором Гусевым, после чего за них сможет проголосовать любой желающий.
"В футболе разбираются все. Каждый готов если не тренировать, то уж точно комментировать. Первый канал дает такую возможность. Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор! Теперь у любого есть шанс стать "фартовым" для сборной", - сказал Гусев.
Прием заявок и первый этап голосования завершится в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, набравших наибольшее число голосов, выйдут в финал. Еще пять работ в финал выдвинет жюри. Итоговое голосование пройдет с 30 октября по 5 ноября.
Победитель конкурса будет определен народным голосованием и будет комментировать в прямом эфире на сайте Первого канала товарищеский матч сборной России с командой Аргентины (11 ноября) или Испании (14 ноября).
Для участия в конкурсе "Я - комментатор" любой желающий должен прислать и выложить на сайте Первого канала видео с его комментарием фрагментов матчей сборной России, а также заполнить анкету. Присланные работы оценит жюри во главе с известным спортивным комментатором Первого канала Виктором Гусевым, после чего за них сможет проголосовать любой желающий.
"В футболе разбираются все. Каждый готов если не тренировать, то уж точно комментировать. Первый канал дает такую возможность. Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор! Теперь у любого есть шанс стать "фартовым" для сборной", - сказал Гусев.
Прием заявок и первый этап голосования завершится в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, набравших наибольшее число голосов, выйдут в финал. Еще пять работ в финал выдвинет жюри. Итоговое голосование пройдет с 30 октября по 5 ноября.
Победитель конкурса будет определен народным голосованием и будет комментировать в прямом эфире на сайте Первого канала товарищеский матч сборной России с командой Аргентины (11 ноября) или Испании (14 ноября).
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