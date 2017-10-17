Неймар получит от "ПСЖ" 3 млн евро, если выиграет "Золотой мяч"

Форвард "ПСЖ" Неймар получит от французского клуба 3 млн евро, если выиграет "Золотой мяч", информирует Le Parisien.Согласно контракту с парижанами, бразилец будет получать такую сумму каждый раз, когда выиграет трофей в составе клуба.