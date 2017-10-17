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Неймар получит от "ПСЖ" 3 млн евро, если выиграет "Золотой мяч"

Форвард "ПСЖ" Неймар получит от французского клуба 3 млн евро, если выиграет "Золотой мяч", информирует Le Parisien.

Согласно контракту с парижанами, бразилец будет получать такую сумму каждый раз, когда выиграет трофей в составе клуба.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 10:35
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№2 Написал: stas0247 (Сегодня, 12:13) #
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Регистрация: 17.10.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:26) #
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Все заслуженно, получит, когда ПСЖ возьмет ЛЧ, а Месси и Роналду уйдут на заслуженный отдых.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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