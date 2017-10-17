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Роман Широков: ЦСКА, как мы видели, умеет выжимать максимум из минимума

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче московской команды с "Базелем" в Лиге чемпионов.

"Победа "Базеля" над "Бенфикой" со счётом 5:0 ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала "Базелю". Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0.

Если ЦСКА обыграет "Базель" два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над "Бенфикой" была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии "Базель". ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Широков
Сегодня, 10:46
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