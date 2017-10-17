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"Кайрат": то, что Аршавин может завершить карьеру после развода, - это слухи

Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию в СМИ о том, что российский нападающий Андрей Аршавин может завершить карьеру после развода с Алисой Казьминой.

"Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона.

Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 10:53
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