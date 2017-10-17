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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Бубнов: чувствуется, что "Спартак" возвращается к своим лучшим образцам игры
Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей".
"Фаворита в этом матче нет. "Севилья" лидирует в группе: испанцы не проиграли "Ливерпулю" на "Энфилде" и уверенно разобрались с "Марибором". "Спартак" играет дома, ему нужно выигрывать. Предпосылки к достижению этого результата есть. Вернулись травмированные лидеры, улучшились результаты в чемпионате, а у "Севильи" достаточно потерь. Например, не будет играть капитан Николас Пареха, есть травмированные среди защитников.
Это может стать важным фактором, поскольку у "Спартака" мощная группа атаки, которая способна надавить на оборону испанцев. Обращает на себя внимание связка бразильцев Адриано, Роша и Фернандо. Благодаря соотечественникам Роша быстро адаптировался, втроем они показывают хороший уровень взаимодействия.
Соперник обладает хорошим опытом в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В распоряжении тренера качественные исполнители, которые способны и сыграть внимательно в обороне, и агрессивно в атаке. Но я верю, что "Спартак" может победить, если сыграет с таким же настроем, как с "Ливерпулем". Думаю, "Спартак" уже успел почувствовать скорости, которые нужны для Лиги чемпионов, чтобы быть конкурентоспособными.
Перед "Ливерпулем" было много сомнений в реальности успешного исхода матча. Сейчас у команды был на один день отдыха больше, хорошая форма и настроение. Чувствуется, команда возвращается к своим лучшим образцам игры", - передает слова Бубнова Sportbox.
"Фаворита в этом матче нет. "Севилья" лидирует в группе: испанцы не проиграли "Ливерпулю" на "Энфилде" и уверенно разобрались с "Марибором". "Спартак" играет дома, ему нужно выигрывать. Предпосылки к достижению этого результата есть. Вернулись травмированные лидеры, улучшились результаты в чемпионате, а у "Севильи" достаточно потерь. Например, не будет играть капитан Николас Пареха, есть травмированные среди защитников.
Это может стать важным фактором, поскольку у "Спартака" мощная группа атаки, которая способна надавить на оборону испанцев. Обращает на себя внимание связка бразильцев Адриано, Роша и Фернандо. Благодаря соотечественникам Роша быстро адаптировался, втроем они показывают хороший уровень взаимодействия.
Соперник обладает хорошим опытом в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В распоряжении тренера качественные исполнители, которые способны и сыграть внимательно в обороне, и агрессивно в атаке. Но я верю, что "Спартак" может победить, если сыграет с таким же настроем, как с "Ливерпулем". Думаю, "Спартак" уже успел почувствовать скорости, которые нужны для Лиги чемпионов, чтобы быть конкурентоспособными.
Перед "Ливерпулем" было много сомнений в реальности успешного исхода матча. Сейчас у команды был на один день отдыха больше, хорошая форма и настроение. Чувствуется, команда возвращается к своим лучшим образцам игры", - передает слова Бубнова Sportbox.
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