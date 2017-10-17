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Как сыграют "Спартак" и "Севилья"?
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Александр Бубнов: чувствуется, что "Спартак" возвращается к своим лучшим образцам игры

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей".

"Фаворита в этом матче нет. "Севилья" лидирует в группе: испанцы не проиграли "Ливерпулю" на "Энфилде" и уверенно разобрались с "Марибором". "Спартак" играет дома, ему нужно выигрывать. Предпосылки к достижению этого результата есть. Вернулись травмированные лидеры, улучшились результаты в чемпионате, а у "Севильи" достаточно потерь. Например, не будет играть капитан Николас Пареха, есть травмированные среди защитников.

Это может стать важным фактором, поскольку у "Спартака" мощная группа атаки, которая способна надавить на оборону испанцев. Обращает на себя внимание связка бразильцев Адриано, Роша и Фернандо. Благодаря соотечественникам Роша быстро адаптировался, втроем они показывают хороший уровень взаимодействия.

Соперник обладает хорошим опытом в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В распоряжении тренера качественные исполнители, которые способны и сыграть внимательно в обороне, и агрессивно в атаке. Но я верю, что "Спартак" может победить, если сыграет с таким же настроем, как с "Ливерпулем". Думаю, "Спартак" уже успел почувствовать скорости, которые нужны для Лиги чемпионов, чтобы быть конкурентоспособными.

Перед "Ливерпулем" было много сомнений в реальности успешного исхода матча. Сейчас у команды был на один день отдыха больше, хорошая форма и настроение. Чувствуется, команда возвращается к своим лучшим образцам игры", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 11:21
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
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Сегодня и проверим - есть это или только чувствуется.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: stas0247 (Сегодня, 12:10) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 17.10.2017
№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Расчувствовался и нас всех расчувствовал. Осталось свои чувства выразить по-испански, чтоб и они поняли - не пройдут!
Регистрация: 29.08.2015
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