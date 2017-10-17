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Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин оценил перспективы красно-белых в Лиге чемпионов.

"Спартак" попал в очень непростую группу. Очевидно, что "Ливерпуль" и "Севилья" - фавориты этого квартета. И, конечно, в дальнейшей судьбе красно-белых в Лиге чемпионов почти всё будет решаться в очных встречах с лидерами. Хорошо, что удалось зацепиться за очки с "Ливерпулем" дома, хотя в гостях с англичанами будет гораздо сложнее.

Надеюсь, у москвичей получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами и постараться занять одно из первых двух мест в группе, чтобы весной продолжить участие в турнире", - цитируют Нигматуллина "Известия".
Теги: Нигматуллин Спартак
Сегодня, 11:48
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