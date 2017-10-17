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СМИ: "Кальяри" уволит главного тренера за 4 поражения подряд

"Кальяри" близок к увольнению главного тренера Массимо Растелли, передает Football Italia.

Сардинский клуб под руководством 48-летнего наставника потерпел четыре поражения подряд. Команда идет на 13-м месте в серии А.
Теги: Кальяри
Сегодня, 11:55
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