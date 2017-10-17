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Евгений Ловчев: "Спартак" приходит в себя после похмелья

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал прошедший результат матча премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (1:2).

"Во-первых, "Спартак" пережил это падение, так назову этот затянувшийся неудачный период. Во-вторых, начали потихоньку возвращаться в строй травмированные игроки – Промес и Глушаков. А это лидеры команды! Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие.

Все возможные очки "Спартак" в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать урожай. Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:39) #
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Нифига себе эффект от глушаковского самогона, полгода отходняк.
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: ZeArt (Сегодня, 12:38) #
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Как мне нравится когда поют Спартаку дифирамбы а их потом чпокают.
Регистрация: 15.07.2017
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