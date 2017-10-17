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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Ловчев: "Спартак" приходит в себя после похмелья
Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал прошедший результат матча премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (1:2).
"Во-первых, "Спартак" пережил это падение, так назову этот затянувшийся неудачный период. Во-вторых, начали потихоньку возвращаться в строй травмированные игроки – Промес и Глушаков. А это лидеры команды! Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие.
Все возможные очки "Спартак" в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать урожай. Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Во-первых, "Спартак" пережил это падение, так назову этот затянувшийся неудачный период. Во-вторых, начали потихоньку возвращаться в строй травмированные игроки – Промес и Глушаков. А это лидеры команды! Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие.
Все возможные очки "Спартак" в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать урожай. Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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