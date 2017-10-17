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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Семшов: у "Зенита" не могли угадать состав – там такой выбор, 20 человек
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов поделился мнением о стадионе "Санкт-Петербург" и об игре "Зенита".
– Какие были ожидания от матча?
– Хотел посмотреть на стадион. Дело в том, что когда еще выступал в "Зените" в 2009-м, нам говорили, что уже в 2010-м, когда начнутся еврокубки, сыграем на новой арене. Прошло столько времени, и только сейчас команда переехала. И мне посчастливилось побывать на этой прекрасной арене только в 39 лет и уже будучи тренером "Арсенала".
– Вам понравилось?
– Главное, что стадион находится в прекрасном месте. Природа, парки, Финский залив рядом. Может, не очень удобно добираться, но пример "Лужников" показывает – чтобы людям комфортно расходиться после игры, нужно большое пространство. Рядом с "Крестовским" оно есть. Важно и то, что посещаемость высокая, на рядовые матчи собирается по 30-40 тысяч человек. Арена оставила очень приятное впечатление – она очень красивая. Плюс я не избалован, в годы моей карьеры не было "Открытие Арены" и "Арены ЦСКА", новых стадионов в Краснодаре, в Грозном, Казани...
– Какая часть установки перед "Зенитом" стала самой сложной?
– Мы не могли угадать состав соперника – там такой выбор, 20 человек!
– Сколько в итоге совпало позиций?
– Шесть.
– Кто будет чемпионом?
– "Зенит". Глубина состава обязательно скажется на дистанции. Есть "Локо", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" – они могут побороться. Но как только там кто-то выпадает, это сказывается на результате. У питерцев даже те, кто остается в запасе, не уступают основе.
– Вы играли с Кокориным в "Динамо", хорошо его знаете. Александр сейчас лучший футболист России?
– Да. Он это доказал. В "Зените" сумасшедшая конкуренция. Саша дает объем, забивает голы. Когда форвард бежит от штрафной до штрафной за своим футболистом, это впечатляет и говорит о том, что Кокорин работает на команду и заряжен на борьбу, – цитирует Семшова "СЭ".
– Какие были ожидания от матча?
– Хотел посмотреть на стадион. Дело в том, что когда еще выступал в "Зените" в 2009-м, нам говорили, что уже в 2010-м, когда начнутся еврокубки, сыграем на новой арене. Прошло столько времени, и только сейчас команда переехала. И мне посчастливилось побывать на этой прекрасной арене только в 39 лет и уже будучи тренером "Арсенала".
– Вам понравилось?
– Главное, что стадион находится в прекрасном месте. Природа, парки, Финский залив рядом. Может, не очень удобно добираться, но пример "Лужников" показывает – чтобы людям комфортно расходиться после игры, нужно большое пространство. Рядом с "Крестовским" оно есть. Важно и то, что посещаемость высокая, на рядовые матчи собирается по 30-40 тысяч человек. Арена оставила очень приятное впечатление – она очень красивая. Плюс я не избалован, в годы моей карьеры не было "Открытие Арены" и "Арены ЦСКА", новых стадионов в Краснодаре, в Грозном, Казани...
– Какая часть установки перед "Зенитом" стала самой сложной?
– Мы не могли угадать состав соперника – там такой выбор, 20 человек!
– Сколько в итоге совпало позиций?
– Шесть.
– Кто будет чемпионом?
– "Зенит". Глубина состава обязательно скажется на дистанции. Есть "Локо", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" – они могут побороться. Но как только там кто-то выпадает, это сказывается на результате. У питерцев даже те, кто остается в запасе, не уступают основе.
– Вы играли с Кокориным в "Динамо", хорошо его знаете. Александр сейчас лучший футболист России?
– Да. Он это доказал. В "Зените" сумасшедшая конкуренция. Саша дает объем, забивает голы. Когда форвард бежит от штрафной до штрафной за своим футболистом, это впечатляет и говорит о том, что Кокорин работает на команду и заряжен на борьбу, – цитирует Семшова "СЭ".
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