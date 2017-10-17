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"Спартак" сыграет в красной форме, "Севилья" - в белой

Футболисты "Спартака" выйдут на поле "Открытие Арены" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" в красной форме.

Игроки испанского клуба будут выступать в комплекте белого цвета. Начало матча - в 21.45 мск.

Газета.Ru
Теги: Спартак
Сегодня, 12:45
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