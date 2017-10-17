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Ари: рассчитываю получить российский паспорт к старту второй части чемпионата

Форвард "Локомотива" Ари рассказал о получении российского паспорта и восстановлении после травмы.

"Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России.

Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября.

Единственный минус в ходе восстановления – погода за окном. Характер травмы предполагает отсутствие резких перепадов температур, но, повторюсь, я с каждым днем работаю над своим восстановлением и хочу как можно скорее выйти на поле и помочь команде", - передает слова Ари ТАСС.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 12:48
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(0)
№4 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ржд гуд
Ну зачем нам новоиспеченный с чисто меркантильными намерениями соотечественник?! Во что мы все превращаемся?!


Так он паспорт получает на общих основаниях, как долго проживший в стране человек, ему гражданство даром никто не подгоняет как некоторым, и в сборную никто не тянет его...

Цитата: Сибирячок
Цитата: Батька
Какой смысл в нем ? для Сборной ? ему за 30 уже ... не ахти какой игрок, позиция не дефицитная ... нужен ли он нам ?

Он Локомотиву нужен.

А принадлежит он Краснодару, сейчас получит паспорт, а летом его Краснодар по дороже продаст, как не легионера)))
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:19) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Батька
Какой смысл в нем ? для Сборной ? ему за 30 уже ... не ахти какой игрок, позиция не дефицитная ... нужен ли он нам ?

Он Локомотиву нужен.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (3)

Какой смысл в нем ? для Сборной ? ему за 30 уже ... не ахти какой игрок, позиция не дефицитная ... нужен ли он нам ?
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну зачем нам новоиспеченный с чисто меркантильными намерениями соотечественник?! Во что мы все превращаемся?!
Регистрация: 30.11.2013
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