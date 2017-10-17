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Криштиану Роналду занял второе место в списке самых богатых знаменитостей Европы

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы по версии Forbes.

В период с июня 2016 по июнь 2017 года португальский футболист заработал 93 миллиона долларов.

Первое место заняла английская писательница Джоан Роулинг (95 миллионов долларов). Третье - британская группа Coldplay (88 миллионов).

Теги: Роналду
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:12) #
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А Мак-Грегор же 100 лямов на одном только бое срубил ?! Он то где?
Регистрация: 9.09.2016
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