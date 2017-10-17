Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Севилья"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес: я хочу войти в историю "Спартака", это моя главная цель

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес признался, что хочет стать легендой "Спартака".

"Когда я пришел в "Спартак", я сказал, что хочу стать лучшим, и не уйду, пока не стану им. Поэтому я все еще здесь. Я счастлив сейчас и надеюсь в будущем идти только вперед. Но пока я еще молод для того, чтобы стать легендой "Спартака".

Это не секрет, что я хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть "Спартак", заслужив почет и уважение. Я хочу войти в историю клуба, это моя главная цель. До сих пор я очень счастлив и никогда этого не забуду", - сказал Промес в интервью проекту "Люди Дела".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 13:23
Напечатать
9
(4)
№9 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня поглядим ?
Регистрация: 28.01.2016
№8 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 14:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот сегодня и докажи!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Будущее Промеса и его ценник к лету будет зависеть во многом от выступления Спартака в ЛЧ. Так что всё в его руках: надо перестать суетиться и просто показать свой класс.

Если удачно выступит,то его ценник просто могут не потянуть.А если Спартак каждый год будет в еврокубках играть,то вобще смысл ему куда то уходить?В Барсу или Реал на лавку?Не для Антохи это.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Я думал выиграть 150 трофеев цель
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)

Не ну если лямов за 40-50 продадут, то будет неплохо ... конечно еслди возьмут пару игроков на эти деньги !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Антошка уже вошел в историю. Есть шанс в этом сезоне собрать все трофеи в России.
Ну а транфер за бугор во многом зависит от результатов команды в лч.
Хотя в любом случае красава.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Батька (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (3)

доказывай лет 10 еще из года в год прибавляй и станешь легендой relaxed
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будущее Промеса и его ценник к лету будет зависеть во многом от выступления Спартака в ЛЧ. Так что всё в его руках: надо перестать суетиться и просто показать свой класс.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Антоха уже в истории Спартака, первый официальный гол на новом стадионе и огромный вклад в чемпионство.
А вот что бы стать легендой, еще работать и работать, жги Антоха!


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.