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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Спортивный директор "Севильи": быстрые игроки "Спартака" могут нанести нам много вреда
Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариас высказался относительно матча 3-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком".
"Понятно, что эта игра даёт нам возможность закрепиться на первом месте группе и прежде всего получить хороший результат перед встречей со "Спартаком" уже на нашем стадионе. Матч будет очень трудным, очень сложно играть против соперника, который также оспаривает одно из мест, которое дает выход из группы. Мы настроены провести хороший матч и получить хороший результат.
"Спартак" - это клуб, который занимает важное историческое место, как в России, так и в Европе, и мы понимаем сложность решения задачи на этом стадионе, но мы готовы и надеемся увидеть лучший уровень игры "Севильи".
Конечно, сейчас Луис Адриано не в лучшей форме, но у них есть игроки очень хорошего уровня, и вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы противостоять их потенциалу. Это быстрые игроки, которые на пространстве могут нанести нам много вреда. В центре поля также есть футболисты высокого уровня. Мы постараемся навязать свою игру, чтобы контролировать ход встречи", - цитирует Ариаса "Чемпионат" со ссылкой на El Desmarque.
"Понятно, что эта игра даёт нам возможность закрепиться на первом месте группе и прежде всего получить хороший результат перед встречей со "Спартаком" уже на нашем стадионе. Матч будет очень трудным, очень сложно играть против соперника, который также оспаривает одно из мест, которое дает выход из группы. Мы настроены провести хороший матч и получить хороший результат.
"Спартак" - это клуб, который занимает важное историческое место, как в России, так и в Европе, и мы понимаем сложность решения задачи на этом стадионе, но мы готовы и надеемся увидеть лучший уровень игры "Севильи".
Конечно, сейчас Луис Адриано не в лучшей форме, но у них есть игроки очень хорошего уровня, и вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы противостоять их потенциалу. Это быстрые игроки, которые на пространстве могут нанести нам много вреда. В центре поля также есть футболисты высокого уровня. Мы постараемся навязать свою игру, чтобы контролировать ход встречи", - цитирует Ариаса "Чемпионат" со ссылкой на El Desmarque.
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