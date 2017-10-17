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Александр Тукманов: косвенно до меня доводили информацию об оставке

Президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал информацию об изменениях в руководстве клубом.

– Правдивы ли сообщения о переменах?

– Все может быть. Акционер поменялся, он вправе принимать подобные решения.

?– До вас эту информацию не доводили?

– Косвенно.

– Вы сами с госпожой Еленцевой знакомы?

– Мы часто общаемся. Она на стадионе, у нас команда тренируется и играет там. Общаемся.

– Как оцените уровень ее компетенции?

– Не мне судить. Вопрос тем людям, которые видят ее руководителем клуба, – цитирует Тукманова "СЭ".
Теги: Торпедо Тукманов
Сегодня, 13:58
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