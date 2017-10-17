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Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
07:33
Леонид Ставицкий: каждый руководитель региона отрабатывает свою программу использования наследия ЧМ-2018
Леонид Ставицкий: каждый руководитель региона отрабатывает свою программу использования наследия ЧМ-2018
Вчера, 23:18
Марек Гамшик: я мечтаю выиграть что-то весомое
Марек Гамшик: я мечтаю выиграть что-то весомое
Вчера, 23:15
Александр Мостовой: почему другие, кто сделал меньше для футбола, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут? (7)
Александр Мостовой: почему другие, кто сделал меньше для футбола, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут? (7)
Александр Тукманов: косвенно до меня доводили информацию об оставке
Президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал информацию об изменениях в руководстве клубом.
– Правдивы ли сообщения о переменах?
– Все может быть. Акционер поменялся, он вправе принимать подобные решения.
?– До вас эту информацию не доводили?
– Косвенно.
– Вы сами с госпожой Еленцевой знакомы?
– Мы часто общаемся. Она на стадионе, у нас команда тренируется и играет там. Общаемся.
– Как оцените уровень ее компетенции?
– Не мне судить. Вопрос тем людям, которые видят ее руководителем клуба, – цитирует Тукманова "СЭ".
– Правдивы ли сообщения о переменах?
– Все может быть. Акционер поменялся, он вправе принимать подобные решения.
?– До вас эту информацию не доводили?
– Косвенно.
– Вы сами с госпожой Еленцевой знакомы?
– Мы часто общаемся. Она на стадионе, у нас команда тренируется и играет там. Общаемся.
– Как оцените уровень ее компетенции?
– Не мне судить. Вопрос тем людям, которые видят ее руководителем клуба, – цитирует Тукманова "СЭ".
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