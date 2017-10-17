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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Ари рассказал, что хочет поднять в классе свой собственный клуб
Нападающий "Локомотива" Ари, являющийся владельцем бразильского клуба серии D "Униклиник", рассказал о целях своей команды.
"Постепенно дела в клубе налаживаются, мы начали привлекать детей из малообеспеченных семей к занятиям в спортивной школе "Униклиника". С командой работает группа хороших профессионалов как в тренерском, так и в управленческом плане.
Все понимают, что нужно постепенно выстраивать задачи на сезон, но главной целью является постепенное повышение в классе", - цитирует Ари ТАСС.
31-летний нападающий в сентябре арендовал "Униклиник" на три года с правом выкупа в любой момент с целью помощи детям из малоимущих семей.
"Постепенно дела в клубе налаживаются, мы начали привлекать детей из малообеспеченных семей к занятиям в спортивной школе "Униклиника". С командой работает группа хороших профессионалов как в тренерском, так и в управленческом плане.
Все понимают, что нужно постепенно выстраивать задачи на сезон, но главной целью является постепенное повышение в классе", - цитирует Ари ТАСС.
31-летний нападающий в сентябре арендовал "Униклиник" на три года с правом выкупа в любой момент с целью помощи детям из малоимущих семей.
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