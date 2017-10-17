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Квинси Промес: если хочешь расслабиться, можно просто пойти в стрип-клуб

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о своих взаимоотношениях с противоположным полом.

"Я футболист, у меня есть деньги, я молод и хорошо выгляжу, поэтому являюсь целью для многих девушек. Но если понимаешь, что дома тебя ждет жена, ты должен решить, чего хочешь: потерять жену из-за девушки на одну ночь или сохранить отношения с женой на всю жизнь.

Если хочешь расслабиться, то можно просто пойти в стрип-клуб. И сделать это, обязательно предупредив жену. Можно смотреть, но не трогать руками", - сказал Промес каналу "Люди Дела".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 14:32
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№3 Написал: нетрал (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
как сказал доктор Ленинградский ...

гордился ,поди? а вообще эти мерзкие болезни от невежества!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Lord_Vik
Это у них почти как фитнес.. для здоровья так сказать.


Помню давным давно ,мой товарищ поехал в командировку в гЛенинград и тоже для здоровья занялся фитнесом -- привез домой трипак,да не простой ,а как сказал доктор Ленинградский ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну у голландцев свой взгляд на семейные отношения. Им там жены даже перепихнуться позволяют с разрешения. Для нас это конечно звучит дико. Но у них так много веков.
Это у них почти как фитнес.. для здоровья так сказать.
Регистрация: 22.09.2007
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