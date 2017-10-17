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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы по поводу предстоящего домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Расскажите о состоянии травмированных, сможет ли сыграть Василий Березуцкий?
- В завтрашнем матче мы можем увидеть всех, за исключением Дзагоева. Но не исключаю, что кто-то останется на скамейке: Вася Березуцкий, Вернблум или Васин. Конкуренция есть, надо выбрать оптимальный состав.
- Смолов делает около 40 касаний за матч, а у Жамалетдинова - около 25.
- Смолов играет все 90 минут, а Тимур - неполный матч. Не могу сказать, что у нас кого-то игнорирует команда. Иногда сама игра диктует - стараемся сохранить мяч. Он много двигается, предлагает себя.
– "Базель" производит мощное впечатление в атаке. Нет опасений за защиту?
– Нельзя оценивать по одному матчу. Например, игра с "МЮ" сложна для всех команд, а разгромить "Бенфику" им помог быстрый гол. В чемпионате у них тоже есть серьезные соперники. Надо разделять Лигу чемпионов, чемпионат, а также выездные и домашние матчи, чтобы получать наиболее объективную картину.
Что касается нашей обороны, то мы обладаем достаточным опытом в этой линии. Если больше контролируем мяч и атакуем, то нагрузка на защиту меньше. А если ты весь матч обороняешься, то, конечно, риск допустить ошибки в защите больше.
– Оланаре неплохо сыграл с "Краснодаром". Как вы его мотивировали?
– Много разговариваем с Оланаре, как он должен действовать. Он достаточно продуктивно сыграл, но при этом есть эпизоды, которые он сыграл не так, как хотелось бы. Знаем, что он может играть еще лучше.
– У ЦСКА был опыт игры с швейцарским клубом в квалификации - "Янг Бойз" прошли. Это может помочь?
– "Базель" и "Янг Бойз" отличаются, на мой взгляд. "Базель – чемпион прошлого сезона, "Янг Бойз" – действующий лидер чемпионата. "Базель" часто меняет схему, действует более вариативно.
- Можете отметить кого-то из игроков "Базеля"?
- Нужно оценивать организацию игры. Может быть, Оберлин, который высокой скоростью располагает. Очень нравится 7-й номер (Лука Дзуффи, - прим.). Ланг правым флангом хорошо атакует. Еще раз скажу, что командная структура важнее, чем отдельные игроки.
– Можно сказать, что это ключевой матч группы?
– Мы какие-то шансы прикидываем. Но когда остается 4 игры далеко заглядывать не хочется. Мы понимаем, что победа в любом матче – большой плюс. Исход группы решается в третьем-четвертом туре. Поэтому да, это двухматчевое противостояние имеет большое значение.
- На сколько процентов готов Головин?
- Если мы говорим, что все восстановятся, то значит все на сто процентов будут готовы.
- Расскажите о состоянии травмированных, сможет ли сыграть Василий Березуцкий?
- В завтрашнем матче мы можем увидеть всех, за исключением Дзагоева. Но не исключаю, что кто-то останется на скамейке: Вася Березуцкий, Вернблум или Васин. Конкуренция есть, надо выбрать оптимальный состав.
- Смолов делает около 40 касаний за матч, а у Жамалетдинова - около 25.
- Смолов играет все 90 минут, а Тимур - неполный матч. Не могу сказать, что у нас кого-то игнорирует команда. Иногда сама игра диктует - стараемся сохранить мяч. Он много двигается, предлагает себя.
– "Базель" производит мощное впечатление в атаке. Нет опасений за защиту?
– Нельзя оценивать по одному матчу. Например, игра с "МЮ" сложна для всех команд, а разгромить "Бенфику" им помог быстрый гол. В чемпионате у них тоже есть серьезные соперники. Надо разделять Лигу чемпионов, чемпионат, а также выездные и домашние матчи, чтобы получать наиболее объективную картину.
Что касается нашей обороны, то мы обладаем достаточным опытом в этой линии. Если больше контролируем мяч и атакуем, то нагрузка на защиту меньше. А если ты весь матч обороняешься, то, конечно, риск допустить ошибки в защите больше.
– Оланаре неплохо сыграл с "Краснодаром". Как вы его мотивировали?
– Много разговариваем с Оланаре, как он должен действовать. Он достаточно продуктивно сыграл, но при этом есть эпизоды, которые он сыграл не так, как хотелось бы. Знаем, что он может играть еще лучше.
– У ЦСКА был опыт игры с швейцарским клубом в квалификации - "Янг Бойз" прошли. Это может помочь?
– "Базель" и "Янг Бойз" отличаются, на мой взгляд. "Базель – чемпион прошлого сезона, "Янг Бойз" – действующий лидер чемпионата. "Базель" часто меняет схему, действует более вариативно.
- Можете отметить кого-то из игроков "Базеля"?
- Нужно оценивать организацию игры. Может быть, Оберлин, который высокой скоростью располагает. Очень нравится 7-й номер (Лука Дзуффи, - прим.). Ланг правым флангом хорошо атакует. Еще раз скажу, что командная структура важнее, чем отдельные игроки.
– Можно сказать, что это ключевой матч группы?
– Мы какие-то шансы прикидываем. Но когда остается 4 игры далеко заглядывать не хочется. Мы понимаем, что победа в любом матче – большой плюс. Исход группы решается в третьем-четвертом туре. Поэтому да, это двухматчевое противостояние имеет большое значение.
- На сколько процентов готов Головин?
- Если мы говорим, что все восстановятся, то значит все на сто процентов будут готовы.
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