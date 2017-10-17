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Ари: рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал, когда рассчитывает вернуться в строй после травмы крестообразной связки колена.

"Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом.

Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября", - цитирует Ари ТАСС.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 15:25
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