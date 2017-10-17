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Михаил Вилков будет судить встречу между ЦСКА и "Зенитом"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 14-го тура Чемпионата России.

21 октября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Уфа»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Тосно» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Спартак» – «Амкар»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

22 октября (воскресенье)

«Урал» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Анжи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

23 октября (понедельник)

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

РФС
Сегодня, 15:58
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9
(1)
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:24) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков конечно тот еще казел,но по делу конюшне его поставили,за говнофарт нужно платить,зенит до игры дает понять осликам,как бэ намекает осликам
Регистрация: 3.08.2016
№8 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
матч цска и зенита настоящее испытание для Спартаковца
Регистрация: 24.11.2008
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:01) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
А то, что конкурентов питерский судит - это типа нормально? Вот же двуличные людишки...

иа. ты головой думаешь хоть раз в день?
когда матч Зенита с московской командой смуцдит москвич по твоему норма. или когда москвич судит игры Зенита с другими клубами по твоему норма.
а когда судит Петербуржец матчи московских клубов это типо подстава?
тиак кто из нас двуличный то?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:49) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
А кого раньше судил Кукуян, честно признаться впервые слышу эту фамилию.

Он судил матч Динамо СП - синит на кубок и не побоялся никого из бакланов : ни Фурсетку ни Мюллера, а удалил игрока синита и поставил в ворота синита решающий пенальти... вот такой - смелый... И всё по делу : и с пенальти, и с удалением...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А кого раньше судил Кукуян, честно признаться впервые слышу эту фамилию.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:35) #
  • -4
  •  (14)

Цитата: Skyline
хорошо хоть не московского.


А то, что конкурентов питерский судит - это типа нормально? Вот же двуличные людишки...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
хорошо хоть не московского. как это бывало раньше. под отмазкой что он категории уефа


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
о как. Этот толстый нижегородец любит чудить.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Поздравляю" Конюшню с интересным судьёй! Будет весело!
Регистрация: 26.12.2008
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