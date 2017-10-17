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Марк-Андре тер Стеген: игра ногами? Да, в "Барселоне" это важно, но не самое важное

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген заявил, что игра ногами - это не самое полезное умение для голкипера

"В первую очередь я повзрослел. За последние три года много чего произошло. Сейчас начался мой четвертый сезон в "Барселоне". Я невероятно счастлив, как складывается моя карьера здесь. Рад, что могу продолжать этот путь, потому что именно этого и желаю. Моя цель – продолжать выступать за "Барселону" и быть полезным команде.

Мы все можем и дальше добиваться успехов. К этому всегда стремилась "Барселона", и у нас неплохо получается. Мы все голодны до новых побед.

Игра ногами? Да, в "Барселоне" это важно, но не самое важное. Главное – отбивать мячи и никогда не расслабляться. Конечно, игра ногами – дело полезное. Она может обеспечить команде преимущество и выгодную позицию. Нужно всегда быть начеку, чтобы сорвать опасный момент или подстраховать партнеров", - цитирует немца официальный сайт УЕФА.
Теги: Барселона
Сегодня, 16:05
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