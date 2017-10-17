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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
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Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
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Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Марк-Андре тер Стеген: игра ногами? Да, в "Барселоне" это важно, но не самое важное
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген заявил, что игра ногами - это не самое полезное умение для голкипера
"В первую очередь я повзрослел. За последние три года много чего произошло. Сейчас начался мой четвертый сезон в "Барселоне". Я невероятно счастлив, как складывается моя карьера здесь. Рад, что могу продолжать этот путь, потому что именно этого и желаю. Моя цель – продолжать выступать за "Барселону" и быть полезным команде.
Мы все можем и дальше добиваться успехов. К этому всегда стремилась "Барселона", и у нас неплохо получается. Мы все голодны до новых побед.
Игра ногами? Да, в "Барселоне" это важно, но не самое важное. Главное – отбивать мячи и никогда не расслабляться. Конечно, игра ногами – дело полезное. Она может обеспечить команде преимущество и выгодную позицию. Нужно всегда быть начеку, чтобы сорвать опасный момент или подстраховать партнеров", - цитирует немца официальный сайт УЕФА.
"В первую очередь я повзрослел. За последние три года много чего произошло. Сейчас начался мой четвертый сезон в "Барселоне". Я невероятно счастлив, как складывается моя карьера здесь. Рад, что могу продолжать этот путь, потому что именно этого и желаю. Моя цель – продолжать выступать за "Барселону" и быть полезным команде.
Мы все можем и дальше добиваться успехов. К этому всегда стремилась "Барселона", и у нас неплохо получается. Мы все голодны до новых побед.
Игра ногами? Да, в "Барселоне" это важно, но не самое важное. Главное – отбивать мячи и никогда не расслабляться. Конечно, игра ногами – дело полезное. Она может обеспечить команде преимущество и выгодную позицию. Нужно всегда быть начеку, чтобы сорвать опасный момент или подстраховать партнеров", - цитирует немца официальный сайт УЕФА.
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