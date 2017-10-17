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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской лиге УЕФА
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в матче третьего тура группового турнира юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА
3 тур
"Спартак М U19" - "Севилья U19" 1:1
Гол: Руденко, 58 - Эспинар, 4
"Спартак": Поплевченков, Миронов, Воропаев, Петрунин, Калачевский, Рассказов, Володкин, Игнатов, Бакаев (Орехов, 75), Руденко (Мазуров, 83), Лопатин (Актисов, 80)
"Севилья": Болансe, Эспинар, Родригес, Риос, Лерида, Диури (Дельгадо, 64) Виедма, Варгас (Кандела, 64), Лопес, Флюрас (Кармона, 75), Сугдали
Предупреждения: Бакаев, 25, Руденко, 27, Виедма, 46, Воропаев, 80, Калачевский, 89, Орехов, 90+7
Удаления: Петрунин, 78, Калачевский, 90+6
Юношеская лига УЕФА
3 тур
"Спартак М U19" - "Севилья U19" 1:1
Гол: Руденко, 58 - Эспинар, 4
"Спартак": Поплевченков, Миронов, Воропаев, Петрунин, Калачевский, Рассказов, Володкин, Игнатов, Бакаев (Орехов, 75), Руденко (Мазуров, 83), Лопатин (Актисов, 80)
"Севилья": Болансe, Эспинар, Родригес, Риос, Лерида, Диури (Дельгадо, 64) Виедма, Варгас (Кандела, 64), Лопес, Флюрас (Кармона, 75), Сугдали
Предупреждения: Бакаев, 25, Руденко, 27, Виедма, 46, Воропаев, 80, Калачевский, 89, Орехов, 90+7
Удаления: Петрунин, 78, Калачевский, 90+6
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