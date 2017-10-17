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"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской лиге УЕФА

"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в матче третьего тура группового турнира юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА

3 тур

"Спартак М U19" - "Севилья U19" 1:1

Гол: Руденко, 58 - Эспинар, 4

"Спартак": Поплевченков, Миронов, Воропаев, Петрунин, Калачевский, Рассказов, Володкин, Игнатов, Бакаев (Орехов, 75), Руденко (Мазуров, 83), Лопатин (Актисов, 80)

"Севилья": Болансe, Эспинар, Родригес, Риос, Лерида, Диури (Дельгадо, 64) Виедма, Варгас (Кандела, 64), Лопес, Флюрас (Кармона, 75), Сугдали

Предупреждения: Бакаев, 25, Руденко, 27, Виедма, 46, Воропаев, 80, Калачевский, 89, Орехов, 90+7

Удаления: Петрунин, 78, Калачевский, 90+6
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 16:08
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(2)
№6 Написал: trent (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы, хороший опыт...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
симулянты ишпанские,противно было смотреть этот испанский балет,Спартак достоин похвалы,за характер и желание!
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: nevada007 (Сегодня, 17:12) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не видел 1 тайм, но то, что спартак во втором переиграл оппонента по всем статьям, это факт!
Регистрация: 27.05.2016
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:44) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо было настоящих пиздюлей вломить этим плаксам


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:28) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж , всякого повидал , но таких " плачущих " испанцев - никогда . В Москве карет " Скорой Помощи " бы не хватило всех корчащихся вывозить .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:14) #
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  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодые севильцы устроили девичий маскарад в конце матча.
Регистрация: 26.12.2008
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