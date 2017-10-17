Янне Андерссон: пока еще не успел осознать, что нам досталась Италия

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2018.Напомним, шведы проведут двухматчевое противостояние с Италией."Пока еще не успел осознать, что нам досталась Италия. Не думаю, что первый матч, который мы проведем дома, станет для нас хоть каким-то преимуществом. Наши болельщики на протяжении всего отборочного турнира нас поддерживали. Надеюсь, что и в этот раз они заполнят стадион", - цитирует Андерссона официальный сайт ФИФА.