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Янне Андерссон: пока еще не успел осознать, что нам досталась Италия

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2018.

Напомним, шведы проведут двухматчевое противостояние с Италией.

"Пока еще не успел осознать, что нам досталась Италия. Не думаю, что первый матч, который мы проведем дома, станет для нас хоть каким-то преимуществом. Наши болельщики на протяжении всего отборочного турнира нас поддерживали. Надеюсь, что и в этот раз они заполнят стадион", - цитирует Андерссона официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная Швеции Сборная Италии
Сегодня, 16:14
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:10) #
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ждем итальянцев летом у нас)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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