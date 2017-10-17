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Ари: чувствую себя намного лучше с каждым днем

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок колена.

"Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября.

Единственный минус в ходе восстановления – погода за окном. Характер травмы предполагает отсутствие резких перепадов температур, но, повторюсь, я с каждым днем работаю над своим восстановлением и хочу как можно скорее выйти на поле и помочь команде", - цитирует Ари ТАСС.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 16:17
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