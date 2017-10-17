"Наполи" лидирует в Европе по ударам в створ ворот

"Наполи" лидирует по количеству ударов в створ ворот в Европе, информирует Football-Observatory.С начала сезона неаполитанцы нанесли в среднем 8,9 точного удара. Второе место занимает "Аякс" - 8,5, а замыкает тройку "Манчестер Сити" - 8,0.Среди российских команд лидером по ударам в створ ворот является "Спартак" - 6,2 точного удара за игру.