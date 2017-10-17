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"Наполи" лидирует в Европе по ударам в створ ворот

"Наполи" лидирует по количеству ударов в створ ворот в Европе, информирует Football-Observatory.

С начала сезона неаполитанцы нанесли в среднем 8,9 точного удара. Второе место занимает "Аякс" - 8,5, а замыкает тройку "Манчестер Сити" - 8,0.

Среди российских команд лидером по ударам в створ ворот является "Спартак" - 6,2 точного удара за игру.
Теги: Наполи Спартак
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:31) #
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Да если бы эти 6,2 в голы превращались .... а то кони вон 1-2 удара за матч - и все голы ... кривые с рикошетов но голы ...
Регистрация: 9.09.2016
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