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Травма Антона Заболотного оказалась несерьезной

Травма нападающего "Тосно" Антона Заболотного оказалась несерьезной, сообщает "Спорт День за Днем".

В одном из эпизодов в матче с "Амкаром" в борьбе 26-летний футболист получил сильный удар в область живота и не смог продолжить встречу. Из-за ушиба Заболотный пару дней проведет без интенсивных тренировок, однако к следующему матчу с "Ростовом" в субботу, 21 октября, нападающий будет готов.
Теги: Заболотный Тосно
Сегодня, 17:02
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