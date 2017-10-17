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Кевин Гамейро, вероятно, покинет "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро в зимнее трансферное окно может перейти в "Эвертон". Как сообщает Marca, английский клуб хочет арендовать французского форварда.

Сообщается, что мадридцы хотят продать игрока, и выручить от трансфера максимум из 30 миллионов, потраченных на его покупку у "Севильи".
Теги: Атлетико Эвертон Трансферы
Сегодня, 18:00
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