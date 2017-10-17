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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Кевин Гамейро, вероятно, покинет "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро в зимнее трансферное окно может перейти в "Эвертон". Как сообщает Marca, английский клуб хочет арендовать французского форварда.
Сообщается, что мадридцы хотят продать игрока, и выручить от трансфера максимум из 30 миллионов, потраченных на его покупку у "Севильи".
Сообщается, что мадридцы хотят продать игрока, и выручить от трансфера максимум из 30 миллионов, потраченных на его покупку у "Севильи".
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