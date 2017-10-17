Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Севилья"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Лоран Блан может стать новым наставником сборной США

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить сборную США, сообщает France Football.

Ранее с этого поста ушёл американский специалист Брюс Арена после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

66-летний американец во второй раз возглавил сборную США в ноябре прошлого года.
Теги: Блан Сборная США
Сегодня, 18:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.