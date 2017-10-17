Лоран Блан может стать новым наставником сборной США

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить сборную США, сообщает France Football.Ранее с этого поста ушёл американский специалист Брюс Арена после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года.66-летний американец во второй раз возглавил сборную США в ноябре прошлого года.