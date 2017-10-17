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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
"Севилья" определилась с составом на игру против "Спартака"
Стал известен стартовый состав "Севильи" на матч группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".
"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крон-Дели, Банега, Сарабия, Нолито, Бен-Йеддер.
"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крон-Дели, Банега, Сарабия, Нолито, Бен-Йеддер.
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