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"Севилья" определилась с составом на игру против "Спартака"

Стал известен стартовый состав "Севильи" на матч группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крон-Дели, Банега, Сарабия, Нолито, Бен-Йеддер.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 20:49
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(1)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Нолито и Банега это писец конечно.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (4)

Ааа, вон оно что. А я думал, у них и в 40 играют.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: VVS Тюмень (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (3)
online

Kolpino2,
Гвидо Писарро 26.02.1990 Аргентина


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Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:59) #
  • -5
  •  (5)

Что за Писарро? Клаудио?
Регистрация: 12.11.2007
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