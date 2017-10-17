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"Реал" - "Тоттенхэм": Роналду и Кейн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Тоттенхэма" на матч группового этапа Лиги чемпионов.

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Рамос, Марсело, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Начо, Тео, Льоренте, Лукас Васкес, Асенсио, Сьос.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Кейн, Льоренте.

Запасные: Ворм, Триппьер, Роуз, Фойт, Уолкер-Питерс, Георгиу, Сон Хын Мин.
Теги: Тоттенхэм Реал
Сегодня, 21:01
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