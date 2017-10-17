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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
"Реал" - "Тоттенхэм": Роналду и Кейн сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы "Реала" и "Тоттенхэма" на матч группового этапа Лиги чемпионов.
"Реал": Навас, Хакими, Варан, Рамос, Марсело, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Тео, Льоренте, Лукас Васкес, Асенсио, Сьос.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Кейн, Льоренте.
Запасные: Ворм, Триппьер, Роуз, Фойт, Уолкер-Питерс, Георгиу, Сон Хын Мин.
"Реал": Навас, Хакими, Варан, Рамос, Марсело, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Тео, Льоренте, Лукас Васкес, Асенсио, Сьос.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Кейн, Льоренте.
Запасные: Ворм, Триппьер, Роуз, Фойт, Уолкер-Питерс, Георгиу, Сон Хын Мин.
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