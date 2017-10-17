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Перфоманс болельщиков "Спартака" на матче с "Севильей" (видео)

Предлагаем вашему вниманию предматчевый перфоманс болельщиков "Спартака" на матче группового этапа Лиги чемпионов с испанской "Севильей".

Теги: Спартак Севилья Rвидео
Вчера, 22:55
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