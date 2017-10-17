Крэйг Шекспир отправлен в отставку с поста главного тренера "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир отправлен в отставку, сообщает журналист Daily Mail Мэтт Лоутон.Сегодня Шекспира вызвали на собрание руководства "Лестера", где уведомили тренера об увольнении.Под руководством Шекспира "Лестер" набрал 6 очков в 8 турах премьер-лиги в текущем сезоне. Команда занимает 18-е место в таблице.