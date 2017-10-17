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"Ливерпуль" забил семь голов "Марибору"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде одержал уверенную победу над "Марибором".

Лига чемпионов

3 тур

"Марибор" - "Ливерпуль" 0:7

Голы: Фирмино, 4, Коутиньо, 13, Салах, 19, 39, Фирмино, 54, Окслейд-Чемберлен, 86, Александер-Арнольд, 90

"Марибор": Ханданович, Вилер, Райчевич, Шулер, Милец, Крамарич (Хотич, 58), Врховец, Ахмеди (Пихлер, 58), Кабаа, Таварес, Бохар (Мешанович, 81)

"Ливерпуль": Кариус, Морено, Матип, Ловрен, Александер-Арнольд, Милнер, Джан, Вейналдум (Соланке, 76), Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 57), Фирмино (Старридж, 68)

Предупреждения: Милец, 45, Врховец, 80, Хотич, 89
Теги: Марибор Ливерпуль
Вчера, 23:37
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8
(1)
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ливер потихонечку возрождается?
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надо решать в испании и дома с марибором. Ехать на энфилд на нервах-смерти подобно


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: Schweinsteiger (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Обидно что победу не удержали тогда,сейчас бы очень ништяковая ситуация была бы


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Вчера, 23:47) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
фееричная Боруссия была,
Ливер свое набирает,
тренер новой формации
Юрген с Уважением но давай подвинемся)))


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Todd (Вчера, 23:44) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
сегодня Ливер показал свой класс


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№3 Написал: KecoH Kazan (Вчера, 23:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Ливер и в первом тайме мог 7 забить...это лучшая команда по созданным шансам)
Регистрация: 5.08.2015
№2 Написал: Hitman (Вчера, 23:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
спецом легла дрисня словенская,пусть на днище теперь бултыхаются
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Словенцы, выёживаться надо было меньше. Пожинайте бурю.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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