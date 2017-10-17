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"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"

Лига чемпионов

3 тур

"Реал" - "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Варан, 29 (авт.), Роналду, 44 (пен.)

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Рамос, Марсело, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, (Васкеc, 90+1), Роналду, Бензема, (Асенсио, 83).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Кейн, Льоренте, (Роуз 76).

Предупреждения: Роналду, 36

АПОЭЛ - "Боруссия" Д 1:1

Голы: Поте, 62, Папастатопуло, 67

АПОЭЛ: Ватерман (Гудиньо, 45), Вурос, Лаго, Руэда, Меркис, Мораиш, Захид, Винисиус, Алонефтис, Эбесилио (Шаллаи, 72), Камарго (Поте, 30)

"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра, Шмельцер (Филипп, 73), Папастатопулос, Топрак (Тольян, 60), Вайгль, Гётце, Кагава, Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко

Предупреждения: Эбесилио, 21
Теги: Реал Тоттенхэм
Вчера, 23:41
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