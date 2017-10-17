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"Манчестер Сити" победил "Наполи", "Шахтёр" на выезде одолел "Фейеноорд"

"Манчестер Сити" одержал победу над "Наполи" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3 тур

"Манчестер Сити" - "Наполи" 2:1

Голы: Стерлинг, 9, Жезус, 13, Диавара, 73 (пен.)

"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Брёйне, Сильва (Гюндоган, 76), Стерлинг (Силва, 70), Зане, Жезус (Данило, 87)

"Наполи": Рейна, Хюсай (Маджо, 70), Гулам, Альбиоль, Кулибали, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Уна, 78), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Аллан, 57)

Предупреждения: Уолкер, 37, Брёйне, 44, Фернандиньо, 72, Альбиоль, 74, Маджо, 79

"Фейеноорд" - "Шахтёр" 1:2

Голы: Бергёйс, 7, Бернард, 24, 54

"Фейеноорд": Джонс, Ниувкоп (Торнстра, 61), Хапс, Бэк (Крамер, 77), Юсте, Эль-Ахмади, Амрабат, Вильена, Йоргенсен (Ларссон, 67), Бергёйс, Бутьюс

"Шахтёр": Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко, Марлос (Зубков, 90+2), Фред, Бернард (Коваленко, 70), Тайсон, Феррейра (Хочолава, 77)

Предупреждения: Ракицкий, 48, Тайсон, 64, Эль-Ахмади, 66, Ракицкий, 75, Коваленко, 77, Амрабат, 87, Бутко, 90+3

Удаления: Ракицкий, 75
Теги: Манчестер Сити Наполи
Вчера, 23:44
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