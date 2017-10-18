"Спартак" одержал самую крупную победу под руководством Массимо Карреры

"Спартак" забил пять голов "Севильей" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Эта победа стала для красно-белых самой крупной под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду в августе 2016 года. "Спартак" впервые при итальянском специалист выиграл с разницей в три мяча или больше.