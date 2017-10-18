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"Спартак" одержал самую крупную победу под руководством Массимо Карреры

"Спартак" забил пять голов "Севильей" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эта победа стала для красно-белых самой крупной под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду в августе 2016 года. "Спартак" впервые при итальянском специалист выиграл с разницей в три мяча или больше.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 00:15
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№5 Написал: Nemo (Сегодня, 00:25) #
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online

Молодцы! В первый же сезон , такой успех. Не то,что некоторые,у которых огромный опыт выступлений в ЛЧ,но результаты всегда удручающие!


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Регистрация: 10.06.2015
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 00:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Массимо!Vagabondi рвут на сраке волосы))
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Терек в прошлом сезоне 3:0 натянули. Неверная инфа в посте


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 00:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Великий Каррера.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с победой , чтобы не было дальше, КОМАНДЕ СПАСИБО !
Регистрация: 30.08.2015
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