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Андрей Ещенко: наверное, спасения Джикии и Комбарова стали переломным моментом

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал крупную победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.

- Использовали свои моменты и забили.

- Почему соперник не смог оказать сопротивления?

- Они атаковали, создавали опасные моменты, подходы. Просто мы забили свои голы на контратаках.

- Джикия, Комбаров не раз спасали вратаря.

- Ну, это, наверное, и переломило. Если бы не спасли, может, было бы по-другому.

- Переломным моментом стало только спасение Комбарова?

- Не только. Селихов когда тоже спасал.

- Момент с Глушаковым. Там был фол или нет? Там оперлись на спину Глушакову...

- Не могу сейчас сказать. Надо посмотреть.

Rusfootball.info
Теги: Ещенко Спартак Севилья
Сегодня, 00:24
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