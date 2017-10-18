Андрей Ещенко: наверное, спасения Джикии и Комбарова стали переломным моментом

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал крупную победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.- Использовали свои моменты и забили.- Они атаковали, создавали опасные моменты, подходы. Просто мы забили свои голы на контратаках.- Ну, это, наверное, и переломило. Если бы не спасли, может, было бы по-другому.- Не только. Селихов когда тоже спасал.- Не могу сейчас сказать. Надо посмотреть.