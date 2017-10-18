Георгий Джикия: подарили сегодня праздник болельщикам "Спартака" (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о победе над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.- Эмоции положительные. Всех с победой. Считаю, подарили сегодня праздник болельщикам "Спартака". В футболе бывает, что все переворачивается с ног на голову. Сегодня так и случилось.- Еще с 8 лет тренировал дриблинг и вот в Лиге чемпионов сделал.