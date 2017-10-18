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Георгий Джикия: подарили сегодня праздник болельщикам "Спартака" (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о победе над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.



- Эмоции положительные. Всех с победой. Считаю, подарили сегодня праздник болельщикам "Спартака". В футболе бывает, что все переворачивается с ног на голову. Сегодня так и случилось.

- Ваш дриблинг в конце первого тайма. Что это было?

- Еще с 8 лет тренировал дриблинг и вот в Лиге чемпионов сделал.

Rusfootball.info
Теги: Джикия Спартак Севилья Rвидео
Сегодня, 00:46
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(2)
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Жора вам за игру и такую победу,просто Мужики!
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:17) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Schweinsteiger
Жорик топ, ваще

Русско - грузинский Гаттузо
Регистрация: 29.08.2016
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо парни , спасибо всем , вы подарили нам светлый праздник , Мужики !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жора стена!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 00:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Стопудово-ТАК!!
у меня лично настроение праздничное!
хотя,теща приехала! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 00:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жорик топ, ваще


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
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