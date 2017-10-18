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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом"
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- "Спартак" показал удивительный футбол, наступательный. Красно-белые произвели фурор не только в России, но и в Европе. Между прочим, москвичи обыграли не самую слабую европейскую команду, которая три сезона подряд выигрывала титул Лиги Европы. "Спартак" сыграл блестяще, просто блестяще. Красно-белые имели преимущество в игровых действиях, по держанию мяча, по быстроте движений. Москвичи по всем футбольным компонентам переиграли андалусийцев. Это мое личное мнение, потому что не каждой команде удается забивать севильцам пять голов. Даже "Реал" в чемпионате Испании не каждый раз "Севилье" забивает по пять мячей. Во всяком случае, "Спартак" произвел на меня потрясающее впечатление. Лишний раз я буду говорить о том, что я верю и всегда верил в красно-белых. И неважно, хорошо они играют или плохо, я всегда видел в них потенциал. Жаль, что сегодня получил мышечную травму Александр Самедов.
Я ранее говорил, что команда начала сезон, провалив предсезонную подготовку, но сейчас команда выстроилась и играет здорово. Думаю, что будет интереснее интрига в чемпионате России. Сегодняшняя игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом". Кто-то вокруг меня все время шипит, кричит, орет, что вроде питерцы уже чемпионы России в этом сезоне. Да нет, надо подождать немного, потому что ту игру, которую показали сине-бело-голубые в игре с тульским "Арсеналом" и ту, которую показал "Спартак" в матче против "Севильи" - это небо и земля. Поэтому я думаю, что чемпионат России становится куда интереснее, а москвичи увеличили свои шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.
Я хочу сказать, что "Спартак" на ходу. Я не знаю, что с ним будет завтра, послезавтра и так далее. Злые языки начнут меня снова поливать грязью, что вот я снова начал их хвалить. А я буду их хвалить, потому что их есть за что хвалить. Я хвалю всю команду, потому что они не только мне, но и всей России подарили большой праздник. Я также желаю успеха ЦСКА в завтрашней игре победил "Базель". Я всем российским командам желаю успеха, чтобы они показывали такой же красивый футбол, забивали такие же красивые голы, как сегодня "Спартак".
- Лоренсо Мельгарехо забил очередной раз. Что скажите об игре парагвайца?
- Парагваец забивает каждый раз, выходя на замену, потому что он джокер. Он красавец, такие футболисты нужны. Я говорил еще весной, что ни в коем случае не продавайте Мельгарехо и Попова. Это играющие ребята, которые все могут. Лишний раз Лоренсо показал, что он футболист с большой буквы. Он не только выходит на замену и забивает, а еще и выручает команду.
Также отмечу игру, Селихова. Он герой матча. Выручил несколько раз москвичей. Он показал выдающуюся игру. По десятибалльной шкале ставлю ему десяточку. Он блестяще отыграл, может, поэтому "Севилья" ничего не смогла показать.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- "Спартак" показал удивительный футбол, наступательный. Красно-белые произвели фурор не только в России, но и в Европе. Между прочим, москвичи обыграли не самую слабую европейскую команду, которая три сезона подряд выигрывала титул Лиги Европы. "Спартак" сыграл блестяще, просто блестяще. Красно-белые имели преимущество в игровых действиях, по держанию мяча, по быстроте движений. Москвичи по всем футбольным компонентам переиграли андалусийцев. Это мое личное мнение, потому что не каждой команде удается забивать севильцам пять голов. Даже "Реал" в чемпионате Испании не каждый раз "Севилье" забивает по пять мячей. Во всяком случае, "Спартак" произвел на меня потрясающее впечатление. Лишний раз я буду говорить о том, что я верю и всегда верил в красно-белых. И неважно, хорошо они играют или плохо, я всегда видел в них потенциал. Жаль, что сегодня получил мышечную травму Александр Самедов.
Я ранее говорил, что команда начала сезон, провалив предсезонную подготовку, но сейчас команда выстроилась и играет здорово. Думаю, что будет интереснее интрига в чемпионате России. Сегодняшняя игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом". Кто-то вокруг меня все время шипит, кричит, орет, что вроде питерцы уже чемпионы России в этом сезоне. Да нет, надо подождать немного, потому что ту игру, которую показали сине-бело-голубые в игре с тульским "Арсеналом" и ту, которую показал "Спартак" в матче против "Севильи" - это небо и земля. Поэтому я думаю, что чемпионат России становится куда интереснее, а москвичи увеличили свои шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.
Я хочу сказать, что "Спартак" на ходу. Я не знаю, что с ним будет завтра, послезавтра и так далее. Злые языки начнут меня снова поливать грязью, что вот я снова начал их хвалить. А я буду их хвалить, потому что их есть за что хвалить. Я хвалю всю команду, потому что они не только мне, но и всей России подарили большой праздник. Я также желаю успеха ЦСКА в завтрашней игре победил "Базель". Я всем российским командам желаю успеха, чтобы они показывали такой же красивый футбол, забивали такие же красивые голы, как сегодня "Спартак".
- Лоренсо Мельгарехо забил очередной раз. Что скажите об игре парагвайца?
- Парагваец забивает каждый раз, выходя на замену, потому что он джокер. Он красавец, такие футболисты нужны. Я говорил еще весной, что ни в коем случае не продавайте Мельгарехо и Попова. Это играющие ребята, которые все могут. Лишний раз Лоренсо показал, что он футболист с большой буквы. Он не только выходит на замену и забивает, а еще и выручает команду.
Также отмечу игру, Селихова. Он герой матча. Выручил несколько раз москвичей. Он показал выдающуюся игру. По десятибалльной шкале ставлю ему десяточку. Он блестяще отыграл, может, поэтому "Севилья" ничего не смогла показать.
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