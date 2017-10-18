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Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Гол Глушакова – это похороны?

- Не знаю, вам виднее.

- Второй тайм начали тяжело, казалось, что критический момент. За счет чего удалось переломить ход игры?

- За счет характера, прежде всего. Где-то нам просто повезло, когда Бен Йедер бил в пустые ворота и попал в Дмитрия Комбарова, а потом сами забили гол, и пошла удача. Правильно играли. Все что наигрывали перед игрой, практически все реализовали. В обороне довольно неплохо сыграли, но можем еще лучше играть.

- Федун назвал эту победу величайшей в истории.

- Думаю, что да, если смотреть на результат. Много лет ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось.

- Тяжело ли будет играть в Севилье без болельщиков?

- Уверен, там тоже будет полный стадион поддерживать команду, и нам без поддержки будет очень тяжело. Но мы будем стараться, будем доказывать, чтобы наши болельщики у экранов телевизоров порадовались за нас. С другой стороны, болельщики ведь сами виноваты.

- Не считали турнирные расклады?

- Да я вообще ничего не считаю. Отыграли матч и я очень устал, выиграли и впереди еще матчи, ничего загадывать не надо, все в наших руках. Надо продолжать играть и выигрывать, а если расслабим «булки», то все – до свидания.
Теги: Глушаков Спартак Севилья Rвидео
Сегодня, 01:09
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рад за команду,особенно за Антоху и Дениса,они давно хотели сыграть в ЛЧ и проявили себя как и положено лидерам
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец парень , как же вас с Промесом не хватало и насколько поменялась игра . Спасибо за игру , с праздником КБ и тех , кто за нас порадовался .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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