Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов, передает корреспондент- Гол Глушакова – это похороны?- Не знаю, вам виднее.- За счет характера, прежде всего. Где-то нам просто повезло, когда Бен Йедер бил в пустые ворота и попал в Дмитрия Комбарова, а потом сами забили гол, и пошла удача. Правильно играли. Все что наигрывали перед игрой, практически все реализовали. В обороне довольно неплохо сыграли, но можем еще лучше играть.- Думаю, что да, если смотреть на результат. Много лет ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось.- Уверен, там тоже будет полный стадион поддерживать команду, и нам без поддержки будет очень тяжело. Но мы будем стараться, будем доказывать, чтобы наши болельщики у экранов телевизоров порадовались за нас. С другой стороны, болельщики ведь сами виноваты.- Да я вообще ничего не считаю. Отыграли матч и я очень устал, выиграли и впереди еще матчи, ничего загадывать не надо, все в наших руках. Надо продолжать играть и выигрывать, а если расслабим «булки», то все – до свидания.